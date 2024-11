Annakut Govardhan Puja: कैसे मनाते हैं अन्नकूट उत्सव और गोवर्धन पूजा का यह त्योहार, क्यों करते हैं गोवर्धन परिक्रमा?

कैसे करते हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा| Why and how do we circumambulate the Govardhan mountain: गोवर्धन पर्वत को साक्षात श्रीकृष्ण ही माना जाता है। इस पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी चींटी अंगुली से उठा लिया था। कारण यह था कि मथुरा, गोकुल, वृंदावन आदि के लोगों को वह अति जलवृष्टि से बचाना चाहते थे। नगरवासियों ने इस पर्वत के नीचे इकठ्ठा होकर अपनी जान बचाई। अति जलवृष्टि इंद्र ने कराई थी। लोग इंद्र से डरते थे और डर के मारे सभी इंद्र की पूजा करते थे, तो कृष्ण ने कहा था कि आप डरना छोड़ दें...मैं हूं ना। आज से इंद्र की पूजा नहीं होगी।