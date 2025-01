अहमदाबाद में हार्टअटैक से 8 साल की बच्ची की मौत

8 year old girl dies of heart attack in Ahmedabad: गुजरात के अहमदाबाद शहर में शुक्रवार को तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली 8 वर्षीय एक लड़की की संदिग्ध तौर पर हृदयाघात से मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना थलतेज इलाके में स्थित ‘ज़ेबर स्कूल फॉर चिल्ड्रन’ में शुक्रवार को सुबह हुई।