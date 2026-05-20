गुजरात में भीषण गर्मी का प्रकोप, 45.5 डिग्री के साथ डीसा सबसे गर्म शहर

Publish Date: Wed, 20 May 2026 (18:09 IST)
Updated Date: Wed, 20 May 2026 (18:37 IST)
गुजरात में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य में 45.5 डिग्री तापमान के साथ डीसा सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया। डीसा के औसत अधिकतम तापमान में सामान्य से 4.7 डिग्री की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। मौसम विभाग के अनुसार, पिछले आठ वर्षों में मई के महीने के दौरान डीसा में दर्ज किया गया यह सबसे अधिक तापमान है, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में असहनीय लू का अहसास हो रहा है।
राज्य के अन्य शहरों में भी पारा 42 डिग्री के पार, अहमदाबाद में बेचैन करने वाली गर्मी
बुधवार को राज्य के सात मुख्य शहरों में गर्मी का पारा 42 डिग्री के स्तर को पार कर गया। प्रादेशिक राजधानी अहमदाबाद में औसत अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले 3 दिनों तक अहमदाबाद में तापमान 42 डिग्री के आसपास ही बने रहने की संभावना है, इसलिए नागरिकों को दोपहर के समय सीधे धूप के संपर्क में आने से बचने की सलाह दी गई है।
सौराष्ट्र और मध्य गुजरात के इलाके भी गर्मी में झुलसे
अन्य शहरों की बात करें तो सुरेंद्रनगर में 43.3 डिग्री और राजधानी गांधीनगर में 43 डिग्री तापमान दर्ज होने से लोग व्याकुल हो उठे। इसके अलावा अमरेली में 42.9 डिग्री, राजकोट में 42.2 डिग्री और वडोदरा में 42 डिग्री तापमान के साथ कड़ाके की गर्मी पड़ी। वहीं सीमावर्ती जिले भुज में 40.4 डिग्री और भावनगर में 40.3 डिग्री तापमान दर्ज होने के साथ ही पूरे राज्य में सूर्यदेव का प्रकोप देखने को मिल रहा है।
देशभर में गर्मी का हाहाकार
सिर्फ गुजरात ही नहीं, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी गर्मी ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाके भीषण गर्मी के कारण भट्टी में तब्दील हो गए हैं। खासकर यूपी के बांदा में गर्मी का पारा 48 डिग्री के आसपास पहुंच जाने से लोगों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों में से 22 जिलों में तापमान 40 डिग्री से अधिक दर्ज होने के कारण उत्तर भारत में भी हीटवेव (लू) की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
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