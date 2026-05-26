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अहमदाबाद के नए मेयर बने हितेश बारोट, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के नामों का भी हुआ ऐलान

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Hitesh Barot Becomes Ahmedabad's New Mayor
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Tue, 26 May 2026 (13:09 IST) Updated Date: Tue, 26 May 2026 (14:39 IST)
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Ahmedabad Gujarat News : अहमदाबाद महानगर पालिका (AMC) के नए पदाधिकारियों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। इसके तहत शहर के नए मेयर के रूप में थलतेज वार्ड के कॉर्पोरेटर हितेश बारोट के नाम पर अंतिम मुहर लगाई गई है। इस नई टीम में अंजू शाह को डिप्टी मेयर पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि महानगर पालिका की सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में कमलेश पटेल को नियुक्त किया गया है।
 

संगठनात्मक पदों का बंटवारा और आरक्षण का समीकरण

नए पदाधिकारियों की सूची में अन्य संगठनात्मक पदों पर भी अनुभवी चेहरों को जगह दी गई है। इसमें जशु ठाकुर को शासक दल (सत्तारूढ़ दल) के नेता के रूप में और अतुल मिश्रा को दंडक (विप) के रूप में चुना गया है। अहमदाबाद महानगर पालिका के पहले ढाई साल के कार्यकाल के लिए मेयर पद ओबीसी (OBC) पुरुष के लिए आरक्षित होने के कारण, भाजपा हाईकमान द्वारा संगठन और सहकारी क्षेत्र का व्यापक अनुभव रखने वाले नेता पर भरोसा जताया गया है।
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हितेश बारोट का शुरुआती सफर और आरएसएस से जुड़ाव

नवनियुक्त मेयर हितेश बारोट का जन्म 14 अप्रैल 1968 को हुआ था और उन्होंने कक्षा 10वीं तक पढ़ाई की है। थलतेज गांव के मूल निवासी हितेश बारोट वर्ष 1986 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इसके बाद 1987 से 1997 तक वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) में सक्रिय रूप से कार्यरत रहे, जहां से उनके सार्वजनिक जीवन की मजबूत शुरुआत हुई।
 

बख्शीपंच समाज की जिम्मेदारी और अटल जी के चुनाव में भूमिका

वर्ष 1988 में उन्हें थलतेज ग्रामीण मंडल का महासचिव चुना गया था। इसके बाद 1989 से 1997 के दौरान उन्होंने एचएल पटेल के साथ मिलकर दस्क्रोई के 18 गांवों के बख्शीपंच की जिम्मेदारी को कुशलतापूर्वक संभाला। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब गांधीनगर से लोकसभा चुनाव लड़े थे, तब भी उन्होंने 18 गांवों के बख्शीपंच के समाज प्रभारी (इंचार्ज) के रूप में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
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अमित शाह के साथ संगठन और बूथ स्तर पर मजबूत काम

संगठनात्मक सफर में आगे बढ़ते हुए वे वर्ष 1996 में दस्क्रोई भाजपा तालुका अध्यक्ष रहे और इसके बाद 1997 में दस्क्रोई भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष बने। इस अवधि के दौरान उन्होंने सरखेज विधानसभा क्षेत्र के तहत दस्क्रोई के गांवों में बख्शीपंच समाज के समन्वय के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ मिलकर को-ऑर्डिनेशन का काम किया और 2012 तक बूथ स्तर के कार्यों को भी बखूबी संभाला।
 

सरपंच पद से लेकर सहकारी बैंकिंग क्षेत्र का व्यापक अनुभव

हितेश बारोट सहकारी क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा नाम हैं। वे 2001 से 2005 तक बोदकदेव ग्राम पंचायत के सरपंच रहे थे। इसके बाद 2010 में अहमदाबाद APMC के वाइस चेयरमैन और 2014 में इसके डायरेक्टर बने। इसके अलावा, वे वर्ष 2012 में ADC बैंक के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए और 2013 से 2017 के दौरान पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट बैंक में भी डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दीं।
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गांधीनगर लोकसभा प्रभारी से अहमदाबाद के प्रथम नागरिक तक

उनकी सक्रियता को देखते हुए वर्ष 2014 में उन्हें गांधीनगर लोकसभा का बख्शीपंच प्रभारी बनाया गया था। इसके बाद वर्ष 2017 में वे गुजकोमासोल के डायरेक्टर चुने गए और 2018 में गुजरात स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर के रूप में जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 2021 में थलतेज वार्ड से कॉर्पोरेटर चुने जाने के बाद वे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी बने थे और अब वे अहमदाबाद के मेयर पद की गरिमामयी जिम्मेदारी संभालेंगे।
Edited By : Chetan Gour

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