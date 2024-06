हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की खास रणनीति, क्या अंदरूनी कलह से जूझ रही है पार्टी

Congress may not project CM face in Haryana polls : कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया ने रविवार को संकेत दिया कि पार्टी इस साल के अंत में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद के वास्ते किसी चेहरे को आगे किये बगैर मैदान में उतर सकती है। हरियाणा के प्रभारी कांग्रेस महासचिव बाबरिया ने विश्वास जताया कि उनकी पार्टी बड़े जनादेश के साथ चुनाव जीतेगी और राज्य में अपनी सरकार बनाएगी।