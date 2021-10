5 fruits for healthy liver - लिवर की सफाई करते हैं ये 5 फल, जरूर करें इनका सेवन

1.सेवफल - अंग्रेजी में एक कहावत है an apple a day keeps the doctor away यानी प्रतिदिन एक सेब डॉक्‍टर से दूर रखता है। यह आपके लिवर को डिटॉक्स करता है। सेब शरीर में आयरन की कमी को दूर करता है। इसमें मौजूद पेक्टिन तत्‍व कोलेस्ट्रॉल, डाइजेस्टिव सिस्‍टम को ठीक करता है।