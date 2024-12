वजन कम करने के लिए क्या खाने से पहले पीना चाहिए पानी? जानें एक्सपर्ट की राय

Can drinking water before meals help in weight loss: पानी हमारी सेहत के लिए एक आवश्यक तत्व है। यह शरीर को हाइड्रेटेड रखने के साथ-साथ मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से वजन घटाने में मदद मिलती है।





खाने से पहले पानी पीने के फायदे

खाने से पहले पानी पीने से आपको पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे आप अधिक खाना खाने से बच सकते हैं। यह कैलोरी सेवन को कम करने में सहायक होता है।





वैज्ञानिक शोध क्या कहते हैं?

शोध के अनुसार, जो लोग खाने से 30 मिनट पहले एक गिलास पानी पीते हैं, उनका वजन तेजी से कम होता है। यह पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है।





सही तरीका क्या है?

खाली पेट पानी पिएं: सुबह-सुबह गुनगुना पानी पीने से शरीर की सफाई होती है।

खाने से पहले पानी पिएं: भोजन से 20-30 मिनट पहले एक गिलास पानी पिएं।

अत्यधिक पानी न पिएं: खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पाचन धीमा हो सकता है।





खाने से पहले पानी पीना वजन घटाने के लिए एक सरल और प्रभावी उपाय हो सकता है। इसे अपने डेली रूटीन में शामिल करें और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।