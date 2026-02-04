Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Cancer disease: कैंसर के लक्षण, कारण और बचाव

Advertiesment
हमें फॉलो करें विश्व कैंसर दिवस का फोटो

WD Feature Desk

, बुधवार, 4 फ़रवरी 2026 (10:06 IST)
Cancer disease special: कैंसर— एक ऐसा शब्द जो अक्सर मन में डर और अनिश्चितता पैदा करता है। लेकिन चिकित्सा विज्ञान की तरक्की और समय पर पहचान ने अब इस धारणा को बदल दिया है। हर साल 4 फरवरी को मनाया जाने वाला 'विश्व कैंसर दिवस' हमें याद दिलाता है कि कैंसर से जंग लड़ने का सबसे बड़ा हथियार 'डर' नहीं, बल्कि 'सही जानकारी' और 'जागरूकता' है।ALSO READ: विश्व कैंसर दिवस 2026: थीम, स्लोगन और विचार
 
  1. कैंसर के मुख्य कारण
  2. कैंसर के शुरुआती लक्षण
  3. कैंसर का उपचार
  4. कैंसर से बचाव के उपाय
  5. विश्व कैंसर दिवस-FAQS
 

आइए यहां जानें कैंसर के शुरुआती लक्षण, मुख्य कारण, उपचार और उपाय

 

कैंसर के मुख्य कारण

 
* तंबाकू और गुटखा
* धूम्रपान और शराब
* असंतुलित खानपान
* मोटापा और शारीरिक गतिविधि की कमी
* प्रदूषण
* आनुवंशिक कारण
* वायरस संक्रमण (HPV, Hepatitis B)
 

कैंसर के शुरुआती लक्षण (Warning Signs)

 
* बिना कारण वजन कम होना
* लगातार थकान
* शरीर में गांठ
* लंबे समय तक खांसी
* मुंह, मल या पेशाब में खून आना 
* घाव का ठीक न होना
 
इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें, यह कैंसर के शुरुआती लक्षण साबित हो सकते हैं। 
 

कैंसर का उपचार (Cancer Treatment)

 
आज कैंसर का इलाज पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी और सुरक्षित हो चुका है।
 
1. सर्जरी
कैंसर ग्रसित हिस्से को ऑपरेशन द्वारा निकालना।
 
2. कीमोथेरेपी
दवाओं के जरिए कैंसर कोशिकाओं को खत्म करना।
 
3. रेडियोथेरेपी
रेडिएशन से कैंसर सेल्स को नष्ट करना।
 
4. इम्यूनोथेरेपी
शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत कर कैंसर से लड़ना।
 
5. टारगेटेड थेरेपी
केवल कैंसर सेल्स पर असर करने वाला आधुनिक इलाज।
 
सही समय पर इलाज से कैंसर पूरी तरह काबू में आ सकता है।
 

कैंसर से बचाव के उपाय

 
* तंबाकू और धूम्रपान से दूरी
* संतुलित और पौष्टिक आहार
* नियमित व्यायाम
* शराब का सीमित सेवन
* नियमित हेल्थ चेकअप
* टीकाकरण (HPV, Hepatitis B)
 

विश्व कैंसर दिवस-FAQS

Q1. कैंसर की सबसे बड़ी वजह क्या है?
उत्तर: तंबाकू सेवन, धूम्रपान और अस्वस्थ जीवनशैली।
 
Q2. कैंसर से बचाव कैसे संभव है?
उत्तर: स्वस्थ जीवनशैली, नियमित जांच और जागरूकता से।
 
Q3. क्या कैंसर के इलाज के बाद जीवन सामान्य हो सकता है?
उत्तर: कैंसर के इलाज के बाद कुछ मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं, जबकि कुछ को दीर्घकालिक देखभाल की जरूरत होती है। मरीज को निरंतर चिकित्सा जांच और आहार पर ध्यान देना होता है ताकि पुनः कैंसर का खतरा कम हो सके।
 
Q4. विश्व कैंसर दिवस की पिछले साल की मुहिम क्या थीं?
पिछले वर्षों में विश्व कैंसर दिवस की मुहिम 'इलाज या देखभाल के अंतर को कम करें' (Close the Care Gap) पर केंद्रित थीं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: World Cancer Day: विश्व कैंसर दिवस: डर नहीं, जागरूकता जरूरी

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सड़क के यम से मिला दिव्य ज्ञान

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels