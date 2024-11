सांस लेने में हो रही है परेशानी? सावधान, कहीं हो ना जाएं ब्रोंकाइटिस के शिकार

Easy Home Remedies for Bronchitis : ब्रोंकाइटिस एक श्वसन संबंधी समस्या है जिसमें ब्रोंकियल ट्यूब्स (Bronchial Tubes) में सूजन आ जाती है। ये ट्यूब्स फेफड़ों तक हवा पहुंचाने का काम करती हैं। जब इन ट्यूब्स में सूजन होती है, तो यह सांस लेने में कठिनाई, सूखी खांसी, कफ वाली खांसी, और सीने में दर्द का कारण बन सकती है। ब्रोंकाइटिस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है:

ब्रोंकाइटिस का घरेलू उपचार (Bronchitis Home Remedies in Hindi)

ब्रोंकाइटिस के लक्षण (Symptoms of Bronchitis in Hindi)

कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? (When to See a Doctor)