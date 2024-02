Gym Mistakes: जिम जा रहे हैं तो भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां

साथ ही जिम करते समय कई बातों का ध्यान रखना होता है जिसमें डाइट और सही तरह से एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। इसके अलावा भी कई ऐसे अन्य कार्य या चीज़ें होती हैं जो जिम जाते समय आपको ध्यान रखनी चाहिए। अधिकतर लोग जिम में इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं (Gym Mistakes You Need to Avoid) जिसके कारण उन्हें स्किन इन्फेक्शन या अन्य परेशानियां होने लगती हैं। आइए जानते हैं कि क्या बातें आपको जिम जाते समय ध्यान रखनी चाहिए (Common Mistakes in Gym)....