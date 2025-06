आपकी रोज की ये 5 हैबिट्स कम कर सकती हैं हार्ट अटैक का रिस्क, जानिए इनके बारे में

habits that leads to heart attack in hindi: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस, गलत खान-पान, और बेपरवाह जीवनशैली ने दिल की बीमारियों को उम्र से पहले ही दस्तक देने का मौका दे दिया है। भारत जैसे देश में जहां युवाओं में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां ये सवाल जरूरी हो जाता है कि क्या रोज की कुछ छोटी आदतें इस गंभीर खतरे को कम कर सकती हैं? ऐसी कई वैज्ञानिक स्टडीज और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाहें हैं जो बताती हैं कि दिनचर्या में कुछ आसान लेकिन असरदार बदलाव अपनाकर आप अपने दिल को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 रोज़मर्रा की आदतों के बारे में जो हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकती हैं।