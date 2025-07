मानसून में सब्जियों की सफाई में अपनाएं ये जरूरी टिप्स, नहीं होगा बीमारियों का खतरा

how to clean vegetables in rainy season in hindi: मानसून का मौसम गर्मी से राहत तो देता लेकिन ये अपने साथ बीमारियां भी लेकर आता है। इस मौसम में खांसी, जुकाम या बुखार के अलावा पेट के खराब होने का डर भी बढ़ जाता है। दरअसल, मानसून के दौरान खानपान से जुड़ी गलतियों से ही तबीयत खराब होने का खतरा रहता है। इस मौसम में सब्जियों में कीड़े-मकोड़े या गंदगी लग जाती है। ये कीड़े या गंदगी किसी तरह हमारे पेट में जाती है और सेहत को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा इन पर पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशकों का इस्तेमाल भी किया जाता है। अगर इन्हें ठीक से साफ करके नहीं खाया जाए तो ये सेहत की दुश्मन बन जाती है। चलिए आपको बताते हैं कि आप तरीकों आजमाकर बारिश में मिलने वाली सब्जियों या दूसरी फूड आइटम्स को कैसे साफ कर सकते हैं।