world no tobacco day - जानिए कैसे छोड़ सकते हैं धूम्रपान की लत

4 no कहना सीखें। जब आपने मन में ठान लिया है कि आपको सिगरेट छोड़ना है तो अगर कोई आपको एक कश लगाने का कहे तो आपको उसे no कहना है। जब आपके मन में आएगा की एक सिगरेट से कुछ नहीं होगा, चलो इसे पी लेते हैं , तो इस समय भी आपको अपने आप से no कहना होगा। यही आपके संयम की परीक्षा है।