क्या दूध वाली चाय-कॉफी सेहत को पहुंचा सकती है नुकसान?

How to Drink Tea or Coffee: भारत में ज़्यादातर लोगों की सुबह चाय-कॉफी के साथ होती है। चाय-कॉफी में कैफीन की अधिक मात्रा की वजह से इनका सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। साथ ही खाली पेट कैफीन लेने से पेट में जलन, सीने में जलन, एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं, अधिक मात्रा में चाय-कॉफी पीने से भी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।





कई विशेषज्ञ दूध वाली चाय न पीने की सलाह देते है। लेकिन अगर आप चाय पीते हैं, तो चाय कब और कैसे पीनी चाहिए, इसके बारे मे जानना ज़रूरी है ।







दूध वाली चाय-कॉफी पीने का सही समय: खाना खाने के तुरंत बाद या खाने के साथ, चाय-कॉफी या अन्य कैफीनयुक्त पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। भोजन के साथ कैफीन लेने से पूरी तरह परहेज करें। कैफीन शरीर में कई बीमारियों का कारण बन सकता है।





चाय पीने के नुकसान: चाय-कॉफी में कैफीन के साथ ही, टैनिन की भी मात्र होती है। इससे शरीर में आयरन के अवशोषण में भी दिक्कत आती है। अधिक मात्रा में चाय-कॉफी का सेवन करने से शरीर आयरन को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता है। इसकी वजह से शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। साथ ही, एनीमिया जैसी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है। अधिक चाय-कॉफी से ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर या हृदय संबंधी समस्याओं के जोखिम को भी बढ़ाता है।





