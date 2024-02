खाने के तुरंत बाद क्यों नहीं खानी चाहिए दवाई? जानें सही समय

खाने की कितनी देर बाद खानी चाहिए दवाई? | When to take after food medicine

ध्यान दें कि आप यह गलती न कर रहें हों कि खाने के तुरंत बाद ही दवा लें। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रभाव लेने में आधे से एक घंटे का समय लगता है।