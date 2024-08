जानिए क्यों होता है पीरियड्स के समय ब्रेस्ट पेन, क्या ये सामान्य है

Pain In Breasts And Armpits During Periods : महिलाओं में पीरियडस् के दौरान कई शारीरिक और भावनात्मक बदलाव होते हैं। इस दौरान कुछ महिलाओं को स्तनों और बगल में दर्द की समस्या भी हो सकती है। वैसे, तो यह दर्द पीरियड्स में शारीरिक बदलावों की वजह से हो सकती है। लेकिन, कभी-कभी यह गंभीर समस्या का भी कारण बन सकता है। इस लेख में हम पीरियड्स के दौरान ब्रेस्ट और आर्मपिट्स में होने वाले दर्द के बारे में जानेंगे।ALSO READ: ब्रेस्ट कैंसर का शिकार क्यों हो रही हैं कम उम्र में महिलाएं



पीरियड्स में स्तनों और बगल में दर्द के कारण (Is Pain In Breasts And Armpits During Periods Dangerous In Hindi) : मासिक धर्म के दौरान ब्रेस्ट और आर्मपिट में दर्द को समझने के लिए, इसमें होने वाली शारीरिक प्रक्रियाओं को समझना आवश्यक है। हार्मोनल उतार-चढ़ाव, विशेष रूप से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से जुड़े उतार-चढ़ाव, पीरियड्स के दौरान शरीर में विभिन्न परिवर्तनों को संचालित करते हैं। ये हार्मोन ब्रेस्ट के टिश्यू को प्रभावित करते हैं, जिससे ब्रेस्ट में सूजन आ जाती है और पीरियड्स से कुछ दिन पहले यह अधिक सेंसिटिव हो जाते हैं।





इसी तरहआर्मपिट्स में स्थित लिम्फ नोड्स भी हार्मोनल परिवर्तनों के कारण सूज जाती है और प्रभावित हो सकती है। यह अक्सर स्तनों की सेवदनशीलता से जुड़ी होती है और में असुविधा या दर्द के रूप में प्रकट हो सकती है।







पीरियड्स में स्तनों और बगल में दर्द के सामान्य कारण - Causes of breast pain during periods in hindi





• हार्मोनल असंतुलन: मासिक धर्म चक्र के दौरान एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन के स्तर में बदलाव आता है, जिससे स्तन (ब्रेस्ट) टिश्यू के डेसिंटी और संवेदनशीलता में बदलाव होता है।





• फ्लूइड रिटेनशन: हार्मोनल परिवर्तन के चलते शरीर में द्रव प्रतिधारण (फ्लूइड रिटेनशन)हो सकता है, जिससे ब्रेस्ट में सूजन हो सकती है।





• प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम (पीएमएस): ब्रेस्ट टेंडरनेस और सूजन पीएमएस के प्रमुख लक्षण में शामिल हैं, जो मासिक धर्म से पहले के दिनों में कई महिलाओं को प्रभावित कर सकती हैं।





• फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट चेंजस: कुछ महिलाओं को अपने ब्रेस्ट के टिश्यू में सॉफ्ट गांठ या सिस्ट का महसूस हो सकता है, पीरिएड्स के दौरान इसमें दर्द हो सकता है।





• लिम्फ प्रणाली में परिवर्तन (Lymphatic System Changes): हार्मोनल परिवर्तन लसीका प्रणाली को प्रभावित कर सकती है, जिससे आर्मपिट में सूजन और लिम्फ नोड्स टेंडरनेस हो सकता हैं।





पीरियड्स में बेस्ट और बगल में दर्द को कैसे कम करें - Tips To Reduce Breast Pain During Periods in Hindi

•अच्छी फिटिंग वाली ब्रा पहनें।





•स्तनों पर गर्म सेंक करें।



•नियमित एक्सरसाइज करें।



•योग से द्रव प्रतिधारण और मासिक धर्म के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है।





•तनाव को कम करने के लिए ब्रीथिंग वाले योगासन करें। इससे दर्द में भी कमी आती है।



पीरियड्स के दौरान ब्रेस्ट और बगल में दर्द हो सकता है। लेकिन, इसके अन्य जोखिम को कम करने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें। साथ ही, यदि दर्द लगातार बना रह रहा है, तो ऐसे में तुंरत डॉक्टर से संपर्क करें।





