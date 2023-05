Postpartum Depression: क्या होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, क्या हैं लक्षण, कैसे होगा इलाज?

महिलाओं में होने वाला पोस्टपार्टम डिप्रेशन

What is postpartum depression in women?

पोस्टपार्टम डिप्रेशन महिलाओं में होने वाला एक तरह का डिप्रेशन है। आइए जानते हैं क्या होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, क्या लक्षण और कैसे करें इलाज। जब मां अपने बच्चे को जन्म देती है तो सभी उसकी शारीरिक हेल्थ का ख्याल रखने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मानसिक हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देता।