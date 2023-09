क्या आप भी 1 बजे के बाद सोते हैं तो हो जाएं सावधान, शरीर हो जाएगा खराब

रात को देर से सोने के नुकसान | what are the risks of sleeping late



1. हृदय की समस्या: रिसर्च के अनुसार रात को देर से सोने से हृदय की बिमारियों का खतरा काफी अधिक बढ़ जाता है। आपको बता दें कि रात को देर से सोने के कारण ब्लड प्रेशर हाई होता है जिससे हार्ट स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा रहता है।