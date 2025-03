24 मार्च: विश्व टीबी दिवस 2025 की क्या है थीम, जानिए कितनी खतरनाक है ये बीमारी?

World TB day 2025 theme in hindi: हर साल 24 मार्च को दुनियाभर में विश्व क्षय रोग दिवस (World Tuberculosis Day) मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को क्षय रोग (टीबी) के बारे में जागरूक करना और इसके रोकथाम और इलाज के प्रति लोगों को सजग बनाना। यह दिन उस महान वैज्ञानिक डॉ. रॉबर्ट कोच की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने 24 मार्च 1882 को टीबी के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस (Mycobacterium Tuberculosis) की खोज की थी। टीबी एक गंभीर बीमारी है, लेकिन समय पर इलाज और सही देखभाल से इसे ठीक किया जा सकता है। इस बीमारी के कारण हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं, खासकर वे लोग जो कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली से जूझ रहे होते हैं।

विश्व क्षय रोग दिवस 2025 की थीम: इस साल विश्व क्षय रोग दिवस 2025 की थीम है - "Yes! We Can End TB"। इसका मतलब है कि अगर हम सभी मिलकर प्रयास करें, तो टीबी को हराया जा सकता है। इस थीम का मुख्य उद्देश्य लोगों को इस बीमारी के खिलाफ जागरूक करना और उन्हें इसके उन्मूलन के लिए प्रेरित करना है। टीबी के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है। सही जानकारी, समय पर इलाज और लोगों की जागरूकता से ही इस बीमारी को खत्म किया जा सकता है।