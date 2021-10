Health Tips सेब पर की गई वैक्स कोटिंग की इस तरह से करें पहचान

कहा जाता है रोज एक सेब का सेवन करने से आप कई बीमारियों से दूर रहते हैं। अंग्रेजी में प्रसिद्ध कहावत है - 'an apple a day keeps the doctor away'यानी रोज एक सेब का सेवन करें और डॉक्टर से दूर रहे। हालांकि मिलावट का दौर इस तरह बढ़ गया है कि असली और नकली फल और सब्‍जी को अलग करना मुश्किल हो जाता है। आज कल सेब को चमकदार बनाने के लिए उस पर वैक्‍स की कोटिंग की जाने लगी है। जिससे वह चमकते हैं। लेकिन यह सेहत के लिए भारी पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे पहचानें और किस तरह सेब पर की गई वैक्‍स कोटिंग को हटा सकते हैं-