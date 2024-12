हैप्पी हार्मोन की कमी से ये लक्षण आते हैं नजर, जानें कौन सा है ये हार्मोन

What are the symptoms of low dopamine: आज कल लोगों में फिजिकल से लेकर मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के मामले में जागरूकता बढ़ी है। लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी समस्याओं के बारे में अब खुल कर बात करने लगे हैं। बात जब मेंटल हेल्थ की होती है, तो डोपामाइन का नाम जरूर सुनने में आता है । मगर क्या आप जानते हैं कि डोपामाइन आखिर क्या होता है और इसकी कमी से शरीर पर कैसा असर हो सकता है? अगर नहीं, तो आज के इस आर्टिकल में हम आपको इन्हीं सवाल के जवाब देंगे।