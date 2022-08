युवाओं को क्यों हो रहे हैं हार्ट अटैक, क्या हैं 3 बड़े कारण

Three causes of heart attack in youth : आजकल क्यों युवाओं में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। फीट लोगों को भी हार्ट अटैक होने की घटना को देखा जा रहा है। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का उदाहरण हमारे सामने हैं। 30 से 40 साल की उम्र के फीट युआओं को भी हार्ट अटैक होने लगा है। आखिर क्या कारण है युवाओं को हो रहे हार्ट अटैक का? जानते हैं 5 बड़े कारण।