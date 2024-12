विटामिन D3 के साथ क्यों जरूरी है विटामिन K2 का कॉम्बिनेशन? जानें फायदे

Why take vitamin D3 and K2 together: विटामिन D3 एक जरूरी पोषक तत्व है, जो शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। यह हड्डियों की मजबूती और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन D3 की कमी से मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।