World Heart Day: कैसे पहचानें कि आपका हार्ट हेल्दी है?

कैसे जानें कि हार्ट हेल्दी है या नहीं? | how to know if your heart is healthy or not

1. नियमित हार्ट रेट: आप अपनी हार्ट रेट के ज़रिए अपनी दिल की सेहत को पहचान सकते हैं। सामान्या हार्ट बीट 60-100 बीट प्रति मिनट की बीच होती है। अगर आपकी दिल की धड़कने 60 से ऊपर हैं तो आपकी धड़कने सामान्य और नियमित हैं। साथ ही आपका हार्ट भी हेल्दी है।