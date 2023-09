विश्‍व ह्रदय दिवस 2023 की थीम : (World Heart Day Theme 2023)

इस बार वर्ष 2023 की थीम काफी खास है। वर्ल्‍ड हार्ट फेडरेशन (WHF) के अनुसार हर साल विश्‍व ह्रदय दिवस पर एक विशेष थीम निर्धारित की जाती है। और इस वर्ष विश्‍व ह्रदय दिवस 2023 की थीम 'हर दिल के लिए दिल का उपयोग करें' (Use Heart for Every Heart) रखी गई है।