विश्व मलेरिया दिवस 2024 थीम जानें : World Malaria Day Theme 2024

WHO द्वारा इस वर्ष विश्व मलेरिया दिवस 2024 की थीम 'शून्य मलेरिया पहुंचाने का समय: निवेश, नवाचार, कार्यान्वयन' (Time to deliver zero malaria: invest, innovate, implement) तय की गई है। जिसका उद्देश्य दुनिया भर में मलेरिया रोग के प्रतिक्रियाओं में स्वास्थ्य समानता, लैंगिक समानता तथा मानवाधिकारों की बाधाओं को उजागर करके उन्हें दूर करने के लिए ठोस उपाय करना तथा मलेरिया के खिलाफ आपस में मिलकर लड़ाई लड़ना है।