World Oral Health Day 2021 : जानिए क्यों मनाया जाता है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस

इस दिन को मनाने की शुरुआत 20 मार्च 2013 को एफडीआई वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन ने की थी। तब से लेकर आजतक हर साल यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष ओरल हेल्थ डे 2021 की थीम Be Proud Of Your Mouth है। इसमें वर्ष 2014 से इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डेंटल स्टूडेंट्स के सहयोग से एफडीआई एक वार्षिक विश्वव्यापी प्रतियोगिता भी कराता है। यह एक गैर-सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में डेंटल छात्रों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।