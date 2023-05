World Thalassemia Day 2023: क्या है इतिहास? जानिए 2023 theme

क्या है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2023 की थीम?

इस साल वर्ल्ड थैलेसीमिया डे की थीम "Be Aware. Share. Care: Strengthening Education to Bridge the Thalassaemia Care Gap.’’ निर्धारित की गई है। इस थीम के ज़रिए लोगों को थैलेसीमिया रोग के प्रति जागरूक किया जाएगा और साथ ही यह प्रयास किया जाएगा कि थैलेसीमिया के मरीजों को बेहतर और लंबी ज़िन्दगी जीने के लिए पूरी देखभाल की जाए।