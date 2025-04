क्या है परेश रावल के यूरीन से इलाज के दावे का सच, जानिए क्या बोले यूरोलॉजिस्ट

why did Paresh Rawal drink his urine: हाल ही में, अभिनेता परेश रावल ने मूत्र चिकित्सा के बारे में एक दावा किया, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। उनके दावे के अनुसार, मूत्र में कई औषधीय गुण होते हैं और यह विभिन्न बीमारियों का इलाज कर सकता है। लेकिन क्या उनके दावे में कोई सच्चाई है? आइए जानते हैं कि मूत्र रोग विशेषज्ञ इस बारे में क्या कहते हैं।





परेश रावल का दावा क्या है?

हाल ही में परेश रावल लल्लनटॉप शो में पहुंचे, जहां उन्होंने कई तरह के खुलासे किए। इस शो में परेश रावल ने बताया कि राकेश पांडे संग फिल्म 'घातक' फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके पैर में चोट लग गई थी। उनके साथी कलाकार टीनू आनंद और डैनी उन्हें पास में ही नानावती अस्पताल ले गए। परेश रावल ने कहा कि वह डर गए और उन्हें लगा कि उनका करियर अब खत्म हो गया है। तब उन्हें अजय देवगन के पिता एक्शन कोरियोग्राफर वीरू देवगन ने चोट लगने के बाद खुद की यूरिन पीने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि सभी फाइटर ऐसा करते हैं। आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, बस सुबह उठकर सबसे पहले यूरिन पीना है। वहीं शराब, मटन और तंबाकू नहीं खाने को कहा। परेश रावल ने बताया कि उन्होंने वीरू देवगन की सलाह को फॉलो किया और इसका उन्हें चमत्कारिक लाभ देखने को मिला।





क्या कहना है मूत्र रोग विशेषज्ञ का

वेबदुनिया ने इस दावे को लेकर केअर CHL हॉस्पिटल, इंदौर के यूरोलॉजिस्ट डॉ विपिन शर्मा से खास तौर पर बात की। मूत्र रोग विशेषज्ञों डॉ विपिन शर्मा के अनुसार, परेश रावल का दावा वैज्ञानिक रूप से समर्थित नहीं है। डॉ विपिन शर्मा ने कहा कि यूरीन शरीर का एक अपशिष्ट उत्पाद है, जिसमें मुख्य रूप से पानी, यूरिया और अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। यूरीन पीने से स्वास्थ्य को कोई लाभ नहीं होता है। इसके विपरीत, यह हानिकारक हो सकता है।







डॉ विपिन शर्मा ने बताया कि यूरीन में लगभग 95% पानी होता है। साथ ही यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। यूरीन में बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इस तरह जब आप यूरिन पीते हैं तो ख़तरनाक अपशिष्ट पदार्थों को वापस शरीर में लेते हैं।





