वेक-अप स्ट्रोक क्या है? जानें किन लोगों में रहता है इसका खतरा और बचाव के उपाय

What is Wake Up Stroke: आज-कल कई सारी बीमारियों का सीधा सम्बन्ध हमारी डाइट और लाइफस्टाइल से होता है। स्ट्रोक और अटैक जैसी परेशानियां भी जीवनशैली और खानपान से जुड़ी गड़बड़ी के कारण होती हैं। स्ट्रोक या मस्तिष्क का दौरा पड़ना एक गंभीर परेशानी है जिसे नजरअंदाज करने से कई गंभीर स्थितियों का खतरा रहता है।



वेक अप स्ट्रोक क्या है?- What is Wake Up Stroke in Hindi

वेक अप स्ट्रोक एक ऐसा स्ट्रोक है, जो सुबह के समय आता है। मोटे इंसान और अधिक उम्र वाले लोगों में वेक अप स्ट्रोक का खतरा सबसे ज्यादा होता है। वेक अप स्ट्रोक काफी डरावना है और इसकी वजह से जान जाने का भी खतरा रहता है।





वेक अप स्ट्रोक के कारण- What Causes Wake Up Stroke in Hindi

वेक अप स्ट्रोक के मुख्य कारण इस तरह से हैं-





ब्लड क्लॉट्स: ब्लड क्लॉट्स जमने के कारण भी वेक अप स्ट्रोक का खतरा रहता है।

हाई ब्लड प्रेशर: हाई ब्लड प्रेशर (हाईपरटेंशन) के मरीजों में वेक अप स्ट्रोक का खतरा सबसे ज्यादा रहता है।

शराब और नशे का सेवन: ज्यादा शराब, स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों में वेक अप स्ट्रोक का खतरा रहता है।

वेक अप स्ट्रोक के लक्षण- Wake Up Stroke Symptoms in Hindi

वेक अप स्ट्रोक के लक्षण इस प्रकार से हैं-





अचानक सर दर्द: स्ट्रोक के समय व्यक्ति को सर में अचानक दर्द का अनुभव हो सकता है।

धुंधला दिखाई देना: धुंधला दिखाई देना भी वेक अप स्ट्रोक का एक लक्षण हो सकता है।

अचानक दिल की धड़कन बढ़ना: वेक अप स्ट्रोक के समय दिल की धड़कन बढ़ जाती है।

चक्कर आना, मुंह टेढ़ा हो जाना जैसे लक्षण भी वेक अप स्ट्रोक के समय दिखते हैं।

वेक अप स्ट्रोक से बचाव- Wake Up Stroke Prevention in Hindi

हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, मोटापा, शराब का बहुत ज्यादा सेवन ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वेक अप स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। वेक अप स्ट्रोक से बचने के लिए आपको इन स्थितियों को कंट्रोल में रखना चाहिए। हेल्दी डाइट और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाने से स्ट्रोक जैसी परेशानियों का खतरा कम होता है।



