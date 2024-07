ये लाल फल High ब्लड शुगर की कर देगा छुट्टी, जानिए कैसे करें सेवन

pomegranate for sugar

डायबिटीज कंट्रोल के लिए अनार की चटनी ( Eat Anar ki chutney to control high blood sugar levels) अनार एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर फल है और इसके सेवन से इम्यून पॉवर बढ़ती है। वहीं, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने, शक्ति बढ़ाने और साथ ही साथ महिलाओं को पीरियड्स से जुड़ी समस्याओं से आराम दिलाने के लिहाज से भी अनार का सेवन बहुत लाभकारी है। ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने के लिए भी अनार का सेवन किया जा सकता है। आज इस लेख में हम आपको अन्नर की चटनी बनाने का पूरा प्रोसेस बता रहे हैं-



चटनी बनाने के लिए सामग्री

1 टमाटर

आधा कच्चा आम (Raw Mango)

एक चम्मच अदरक

1 प्याज

3-4 कच्चा लहसुन

2 चम्मच अनार के दाने

8-10 करी पत्ते

3-4 अजवाइन की पत्तियां

4-5 तुलसी की पत्तियां

एक कटोरी पुदीने की पत्तियां (Mint leaves)

3 हरी मिर्च

धनिया के पत्ते (Hara Dhniya)

नमक स्वादानुसार



चटनी बनाने का तरीका (How to make chutney to control blood sugar level)