गर्मियों में जान का खतरा बन सकते हैं दुनिया के ये 7 सबसे जहरीले फल

7 most poisonous summer fruits in the world: गर्मियों का मौसम फलों का राजा होता है। आम, लीची, खरबूजा, तरबूज जैसे स्वादिष्ट फलों से बाजार और घर भर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे फल भी होते हैं जो गर्मियों में उगते तो हैं, लेकिन अगर इन्हें गलत तरीके से खाया जाए तो ये जानलेवा जहर बन सकते हैं? जी हां, कुछ फलों में नैचुरल टॉक्सिन्स (Natural Toxins) पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बेहद हानिकारक हो सकते हैं। इस आर्टिकल में हम जानेंगे दुनिया के 7 सबसे खतरनाक और जहरीले समर फ्रूट्स के बारे में, ताकि आप और आपके परिवार की सुरक्षा बनी रहे।