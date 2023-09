Health Tips : इन फलों को रात में खाने से करें परहेज, वरना पड़ जाएंगे गंभीर बीमार

इन फलों को रात में खाने से हो सकता है नुकसान- Eating these fruits at night can cause harm:-

केला : इसमें भरपूर पानी और पौषक तत्व होते हैं। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है और एकदम से एनर्जी बूस्ट करता है। यदि आपने इसे रात में खा लिया तो अधिक कैलोरी होने के कारण यह पचने में दिक्कत देगा जिसकी वजह से आप सो नहीं पाएंगे। साथ ही यह पाचन क्रिया गड़बड़ कर सकता है।