डायबिटीज मरीजों के लिए वरदान हैं ये 3 तरह की रोटियां

मधुमेह, जिसे आम भाषा में डायबिटीज कहा जाता है, एक ऐसा रोग है जो खराब खानपान और बिगड़ी लाइफस्टाइल के कारण हो सकता है। डायबिटीज के मरीज अगर अपने खानपान में सुधार नहीं करते हैं तो इससे उनके शरीर में ब्लड शुगर लेवल बिगड़ सकता है, जिससे कई और समस्याएं हो सकती हैं।



डायबिटीज का अब तक कोई परमानेंट इलाज नहीं है लेकिन इस गंभीर बीमारी को लाइफस्टाइल में बदलाव करके और सही खानपान के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि डायबिटीज के मरीजों को कौन-से आटे की रोटियां (Which roti flour is best for diabetics) खानी चाहिए?







राजगिरा आटा - Rajgira/Amaranth Flour:

राजगिरा का आटा डायबिटीज के रोगियों के लिए बेहद लाभदायक हो सकता है। राजगिरा का इस्तेमाल व्रत के दौरान किया जाता है। राजगिरा को रामदाना (Ramdana) और अमरंथ (Amaranth) भी कहा जाता है। राजगिरा के आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट की कम मात्रा होती है, ऐसे में यह आटा शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है।





राजगिरा के आटे से रोटी, हेल्थी चीला आदि बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा इससे बने दलिया और लड्डू भी स्वादिष्ट होते हैं।





रागी आटा - Ragi Flour

रागी को मंडुआ भी कहा जाता है, इसके आटे (mandua ka atta) की रोटी डायबिटीज के मरीजों के लिए लाभप्रद हो सकती है। पहाड़ों पर खाने में रागी का इस्तेमाल कई अलग-अलग तरीकों से किया जाता है। रागी में कैल्शियम और आयरन के साथ फाइबर और प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है। इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और भूख कम लगती है।





रोटी के अलावा रागी के आटे से डोसा, चीला और लड्डू भी बनाए जा सकते हैं। डायबिटीज के मरीज शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए रागी के आटे को अपनी डाइट में शामिल करने से उन्हें अनेक फायदे मिल सकते हैं।





जौ आटा - Barley Flour

डायबिटीज के रोगियों को ब्लड शुगर लेवल के साथ वजन को भी कंट्रोल में रखना होता है, ऐसे में जौ का आटा उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जौ का आटा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, मैग्नीशियम के साथ कैल्शियन और प्रोटीन से भरपूर होता है और डायबिटीज के रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकता है।





जौ में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है। वजन कंट्रोल करने के लिए भी जौ का आटा असरदार होता है।





