ये ड्राई फ्रूट्स आज ही करें नाश्ते में शामिल

Food for Summer: गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और हर दिन तापमान बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजें शामिल की जाएँ जो आपके शरीर को ठंडा रखने में मदद करें। ऐसे में ठंडी तासीर वाले ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। ठंडी तासीर वाले ये ड्राई फ्रूट्स आपके लिए हेल्दी भी होते हैं और गर्मी के असर को भी काम करते हैं। आइए जानते हैं कौन-से हैं ये ठंडी तासीर वाले ड्राई फ्रूट्स (which dry fruit is cold for body)





गर्मियों में कौन से ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए-Dry fruits for summer season in hindi



1. खजूर(Dates)





खजूर की तासीर ठंडी होती है और ये शरीर को एनर्जी भी देते हैं। खजूर में प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है जो कि आपके हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करने के लिए आयरन अब्सॉर्प्शन को बढ़ावा देता है। गर्मियों में सुबह के नाश्ते में 2-4 खजूर शामिल करना चाहिए ।





2. किशमिश(Raisins)





किशमिश भी गर्मियों में बहुत फायदा पहुंचाती है। अगर इसे भिगोकर खाया जाए तो ये पेट को ठंडक पहुंचाती है और पाचन क्रिया को तेज करती है। इसके अलावा ये आपके शरीर में मेटाबोलिज्म को तेज करती है और इस तरह ये गर्मियों में कब्ज की समस्या से भी बचाती है।





3. खुबानी(Apricot )





खुबानी को गर्मि के मौसम में नाश्ते में शामिल करना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। खुबानी शरीर में फैट और ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ ही, ये ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत लाभकारी है। खुबानी को रातभर पानी में भिगोकर, सुबह उसकी स्मूदी बनाकर नाश्ते में लिया जा सकता है।





4. अंजीर(Fig)





अंजीर हड्डियों के लिए कई प्रकार से फायदेमंद है। इसमें कैल्शियम की बहुत मात्रा होती है जिससे हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा अंजीर पेट को हेल्दी रखने के साथ वजन घटाने में भी मददगार है।