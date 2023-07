फिट रहने के लिए कितनी रोटी खानी चाहिए?

एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए | how much roti should be eaten in a day:-

महिलाओं को फिट रहने के लिए 1400 कैलोरी का सेवन करना चाहिए, जिसमें 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को खा सकती हैं। पुरुषों को फिट रहने के लिए 1700 कैलोरी का सेवन करना होता है, जिसमें 3 रोटी सुबह और 3 रोटी शाम को खा सकते हैं। प्राचीन नियम यह है कि आपको जितनी भूख लगी है उससे एक कम रोटी खाएं। यानी यदि आप 4 रोटी खाते हैं तो 3 खाएं और यदि 3 खाते हैं तो 2 खाएं।