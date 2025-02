क्या पीरियड्स से पहले आपको भी लगती है ज्यादा भूख, जानिए कारण

Is it normal to crave more food before your period: क्या आपने भी पीरियड से पहले अपनी भूख को बढ़ा हुआ महसूस किया है क्या आपको भी खाना खाने के बाद और खाने का मन करता है तो लिए आज मैं दुनिया हिंदी पर इस आलेख में हम आपको इसकी वजह समझते हैं। लेकिन सबसे पहले यह जानने की जरूरत है कि पीरियड से पहले भूख का बढ़ना एकदम से सामान्य है इसलिए इसमें चिंता की कोई बात नहीं।