स्किन से लेकर डाइबिटीज और बॉडी डिटॉक्स तक, एक कटोरी लीची में छुपे ये 10 न्यूट्रिएंट्स हैं फायदेमंद

10 nutrients a bowl of lychee fruit contains: गर्मियों का मौसम आते ही बाजारों में एक खास फल की मिठास बिखर जाती है, लीची। इसका रसीला स्वाद और सुगंधित गूदा न केवल स्वाद के लिए बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। लीची को अक्सर एक स्वादिष्ट फल के रूप में जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। एक कटोरी लीची में ऐसे कई विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। लीची का वैज्ञानिक नाम Litchi chinensis है, और यह मुख्यतः भारत, चीन और दक्षिण-पूर्वी एशिया में उगाई जाती है। इसका गुलाबी छिलका और सफेद गूदा न केवल देखने में आकर्षक होता है, बल्कि इसमें छुपे ये 10 पोषक तत्व हमें हेल्दी रखते हैं।

लीची में पाए जाने वाले 10 प्रमुख पोषक तत्व

1. विटामिन C: लीची विटामिन C का एक उत्कृष्ट स्रोत है। 100 ग्राम लीची में लगभग 72 मिलीग्राम विटामिन C होता है, जो दैनिक आवश्यकता का 79% है। यह विटामिन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और त्वचा की सेहत के लिए आवश्यक है।