तिल के बीज क्या होते हैं? (What are Sesame Seeds) तिल के छोटे-छोटे बीजों में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, प्रोटीन, और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। आयुर्वेद में भी तिल का विशेष महत्व बताया गया है।

सर्दियों में तिल खाने के फायदे (Benefits of Eating Sesame Seeds in Winter) 1. हड्डियों को मजबूत बनाता है (Strengthens Bones) तिल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। खासकर ठंड में जोड़ों के दर्द और हड्डियों की कमजोरी के लिए तिल का सेवन फायदेमंद माना गया है।

2. शरीर को गर्म रखता है (Keeps the Body Warm) सर्दियों में तिल खाने से शरीर को गर्माहट मिलती है। तिल के बीज हमारे शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं, जिससे ठंड के मौसम में ठिठुरन और ठंड लगने की संभावना कम हो जाती है।



तिल का सेवन कैसे करें? (How to Consume Sesame Seeds in Winter)

तिल को कई तरीकों से खाया जा सकता है। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर तिल के लड्डू, तिल की चटनी, तिल का तेल या तिल की चिक्की बनाकर भी खा सकते हैं। सर्दियों में गुड़ और तिल का संयोजन शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसे रोज सुबह खाकर आप दिनभर एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं।