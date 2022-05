Essay on Mothers Day : मातृ दिवस (मदर्स डे) पर हिन्दी में निबंध

- प्रीति सोनी

Happy mothers day प्रस्तावना : पूरी दुनिया में मई माह के दूसरे रविवार को मातृ दिवस (second sunday of may every year) मनाया जाता है। इस वर्ष रविवार, 8 मई 2022 को मातृ दिवस मनाया जा रहा है। दिवस, मातृ और दिवस शब्दों से मिलकर बना है जिसमें मातृ का अर्थ है मां और दिवस यानि दिन। इस तरह से मातृ दिवस का मतलब होता है मां का दिन।