New Year 2023 Essay : नववर्ष 2023 पर हिन्दी में निबंध

नए साल के शुभ अवसर पर (Happy New Year Essay) यहां आपके लिए प्रस्तुत हैं हिन्दी में निबंध। वैसे तो नया साल (Happy New Year) दुनियाभर में अलग-अलग दिन मनाया जाता है और भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में भी नए साल की शुरुआत अलग-अलग समय होती है।

new year 2023

अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी (1st January) से नए साल की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 31 दिसंबर को एक वर्ष का अंत होने के बाद 1 जनवरी से नए कैलेंडर (New Calender) वर्ष की शुरुआत होती है। इसलिए इस दिन को पूरी दुनिया में नया साल शुरू होने के उपलक्ष्य में पर्व की तरह मनाया जाता है।

जिस प्रकार हम पुराने साल के समाप्त होने पर दुखी नहीं होते बल्‍कि नए साल का स्वागत बड़े उत्साह और खुशी के साथ करते हैं, उसी तरह जीवन में भी बीते हुए समय को लेकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। जो बीत गया उसके बारे में सोचने की अपेक्षा आने वाले अवसरों का स्वागत करें और उनके जरिए जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। Essay on New Year

अभी फिर से कोरोना वायरस (Corona virus) महामारी ने दस्तक दे दी है। अत: (how to welcome 2023 ) इस समय हमें नववर्ष मनाने के साथ ही पहले से भी बहुत अधिक सर्तक रहने की आवश्‍यकता है। अब हमें खुद से एक वादा करना हो कि हम भीड़-भाड़ वाली जगहों पर न जाकर घर पर ही नया साल मनाएंगे, यह इसीलिए जरूरी है कि हम और दूसरे भी सुरक्षित रह सकें।