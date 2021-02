Get Well Soon: कमाल का जोक है

अमेरिका में जब कोई बीमार पड़ता है तो उसके शुभचिंतक कहते हैं- गेट वेल सून इंग्लैंड में: -विशिंग फॉर स्पीडी रिकवरी और भारत में शुभचिंतक कहते हैं-इसी बीमारी से मेरे चाचा मरे थे।

