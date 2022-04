Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Get Well Soon : बीमारों के हालचाल का जोक लोटपोट कर देगा

अमेरिका में जब कोई बीमार पड़ता है तो लोग कहते हैं- गेट वेल सून. इंग्लैंड में कहते हैं- विशिंग फॉर स्पीडी रिकवरी. भारत में जब कोई अस्पताल में भर्ती होता है तो शुभचिंतक कहते हैं- इसी बीमारी से मेरे चाचा तड़प-तड़प कर मर गए थे।

