नॉटी बच्चे का खूब मजेदार जोक : मैडम मेरी कॉपी ?

मैडम के सामने तो खुशी जाहिर नहीं कर सकता था लेकिन

मैडम के जाते ही तीन बार घूंसा हवा में मारकर "Yes! Yes! Yes!" बोलकर अपन टाई ढीली करते हुए आगे बढ़ लिया