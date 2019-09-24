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ABCD पढ़ते जाओ.. जय माता दी कहते जाओ

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A B C D आती है क्या…..? अगर आती भी है तो ऐसी नहीं आती होगी… क्योंकि ऐसी आपको आजतक किसी ने नहीं सिखाई होगी।
 
A=Ambe अम्बे
B=Bhawani भवानी
C=Chamunda चामुंडा
D=Durga दुर्गा
E=Ekrupi एकरूपी
F=Farsadharni फरसधारणी
G=Gayatri गायत्री
H=Hinglaaj हिङ्ग्लाज वासिनी
I=Indrani इंद्राणी
J=Jagdamba जगदंबा, जगतजननी जया विजया जगदंबा
K=Kali काली
L=Laxmi लक्षमी
M=Mahamaya महामाया
N=Narayani नारायणी
O=Omkarini ओंकारिणी
P=Padma पद्मा
Q=Qatyayani कात्यायिनी
R=Ratnapriya रत्नप्रिया
S=Sheetla शीतला
T=Tripura Sundari त्रिपुरा सुंदरी
U=Uma उमा
V=Vaishnavi वैश्नवी
W=Warahi वारही
Y=Yati यति
Z=Zyvana ज्यावना येंकारी युवती यती
 
ABCD पढ़ते जाओ.. जय माता दी कहते जाओ…!!!
 

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