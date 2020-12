चुटकुले के बाद का मजेदार चुटकुला : पड़ोसन ने तुम्हारे लिए hello कहा है

Wife ने Husband को msg किया:- ऑफिस से लौटते समय सब्ज़ी लेते आना। और हां, पड़ोसन ने तुम्हारे लिये hello कहा है।

Wife: कोई नहीं। मैंने केवल इसलिए msg के अंत मे पड़ोसन का नाम लिखा ताकि मैं sure हो सकूं कि तुमने मेरा पूरा msg पढ़ा

कहानी में एक और मोड़ A big twist is here now

Wife : पर मैं तो गुस्से में रिक्शा पकड़कर आ गई और मेरा पर्स भी घर रह गया। सब्जी तो दूर रिक्शा वाले का किराया भी कहा से चुकाऊं? प्लीज़ जरा जल्दी आओ।