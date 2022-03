चुटकुले के बाद का मजेदार चुटकुला : हंसते रहो, हंसाते रहो

Wife ने Husband को msg किया:- ऑफिस से लौटते समय सब्ज़ी लेते आना और हां, पड़ोसन ने तुम्हारे लिए hello कहा है।

Wife: कोई नहीं। मैंने केवल इसलिए msg के अंत में पड़ोसन का नाम लिखा ताकि मैं sure हो सकूं कि तुमने मेरा पूरा msg पढ़ा

Husband :-"मैं आफिस में हूं। अब तुम्हें जो सब्ज़ी ख़रीदनी है, खरीद लो......

कहानी में एक और मोड़ A big twist is here now