शातिर बच्चे का शरारती जोक : मैडम जी, मेरी कॉपी नहीं मिली..

मैडम ने ज्यों ही कहा:- बेटा तुम चिंता ना करो दसवें चैप्टर से कॉपी बनाओ और बाकी दोबारा मत लिखना, वो मैं बंदोबस्त कर दूंगी ऐसे लगा जैसे भरी गर्मी में कलेजे पर बर्फ रगड़ दी हो किसी ने 15 अगस्त के दिन लड्डू की जगह छेने बटे हो मानो 50 किलो का बोझा सिर से उतर गया हो... मैडम के सामने तो खुशी जाहिर नहीं कर सकता था लेकिन मैडम के जाते ही तीन बार घूंसा हवा में मारकर "Yes! Yes! Yes!" बोलकर टाई ढीली करते हुए आगे बढ़ लिया...