सिन्धु या गंगा: कौन है ज्यादा लम्बी नदी, जानिए उद्गम, मार्ग और किसमें बहता है ज्यादा पानी

which is the longest river ganga or indus: भारत की दो सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदियां, सिन्धु और गंगा, सदियों से भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग रही हैं। इन नदियों का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि ये लाखों लोगों के जीवन रेखा भी हैं। अक्सर यह सवाल उठता है कि इन दोनों में से कौन सी नदी ज़्यादा लम्बी है और किसमें प्रति मिनट ज़्यादा पानी बहता है। आइए, इन सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं।





कौन सी नदी है ज़्यादा लम्बी?

यदि हम लम्बाई की बात करें, तो सिन्धु नदी गंगा नदी से ज़्यादा लम्बी है। सिन्धु नदी की कुल लम्बाई लगभग 3,180 किलोमीटर है। यह नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रृंखला से निकलती है और भारत (जम्मू और कश्मीर और लद्दाख), पाकिस्तान से बहते हुए अंततः कराची के पास अरब सागर में मिल जाती है।

वहीं, गंगा नदी की कुल लम्बाई लगभग 2,525 किलोमीटर है। इसका उद्गम उत्तराखंड के हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यह भारत के विभिन्न राज्यों - उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।

इस प्रकार, लम्बाई के मामले में सिन्धु नदी, गंगा नदी से काफी लम्बी है।





किसमें बहता है प्रति मिनट ज़्यादा पानी?

पानी के बहाव या जल निर्वहन की बात करें, तो गंगा नदी अपने विशाल जलग्रहण क्षेत्र और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों से गुजरने के कारण सिन्धु नदी की तुलना में अधिक पानी का वहन करती है। गंगा का औसत जल प्रवाह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित फरक्का बैराज पर लगभग 16,648 घन मीटर प्रति सेकंड तक पहुँच जाता है, और अधिकतम प्रवाह मानसून के दौरान काफी अधिक हो सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि गंगा नदी को हिमालय के कई बड़े ग्लेशियरों और सहायक नदियों से पानी मिलता है, जिनमें यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी प्रमुख हैं।





जबकि सिन्धु नदी का औसत जल निर्वहन लगभग 6,600 घन मीटर प्रति सेकंड आंका गया है। सिन्धु नदी को भी ग्लेशियरों से पानी मिलता है, लेकिन इसका बेसिन गंगा के मुकाबले थोड़ा छोटा है और इसकी कुछ सहायक नदियाँ शुष्क क्षेत्रों से भी आती हैं।

इसलिए, प्रति मिनट बहने वाले पानी की मात्रा के हिसाब से गंगा नदी, सिन्धु नदी से बहुत आगे है।





सिन्धु और गंगा कहां से निकलती हैं और कहां होकर बहती हैं?

सिन्धु नदी:





• उद्गम: सिन्धु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रृंखला में बोखर-चू नामक ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में इसे 'सिंघी खंबन' या 'शेर का मुख' भी कहा जाता है।

• मार्ग: यह नदी तिब्बत से उत्तर-पश्चिम दिशा में बहती हुई भारत के जम्मू और कश्मीर (अब लद्दाख) में प्रवेश करती है। इसके बाद यह गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अंततः कराची के पास अरब सागर में डेल्टा बनाते हुए मिल जाती है।





गंगा नदी:





• उद्गम: गंगा नदी का मुख्य स्रोत उत्तराखंड के हिमालय में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर है। यहां भागीरथी नदी का उद्गम होता है, जिसे गंगा की मूल धारा माना जाता है। देवप्रयाग में जब अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलती है, तब इसे आधिकारिक रूप से गंगा के नाम से जाना जाता है।

• मार्ग: गंगा नदी उत्तराखंड से बहती हुई उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से गुजरती है। इसके बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अंत में, यह ब्रह्मपुत्र नदी (बांग्लादेश में जमुना) से मिलकर बंगाल की खाड़ी में विशाल सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए मिल जाती है।





संक्षेप में, सिन्धु नदी लम्बाई में गंगा से ज्यादा है, जबकि गंगा नदी में प्रति मिनट बहने वाले पानी की मात्रा सिन्धु से कहीं अधिक है। दोनों ही नदियां अपने-अपने क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं और भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हैं।