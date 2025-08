भारत के अलावा इन 5 देशों में भी चलता है रुपया, जानिए कहां-कहां है इसका राज

apart from india rupee also works in these countries: जब हम 'रुपया' शब्द सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले भारतीय मुद्रा की तस्वीर आती है। भारत की अर्थव्यवस्था और हमारे दैनिक जीवन का यह एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप और उसके आसपास कई ऐसे देश हैं जहां 'रुपया' आधिकारिक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल होता है? यह सुनकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यह हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की एक दिलचस्प कहानी है।





आइए, जानते हैं भारत के अलावा वे कौन से 5 देश हैं जहां रुपया चलता है:

1. इंडोनेशिया: इंडोनेशिया में 'रुपया' नहीं, बल्कि 'रुपिया' (Rupiah) चलता है। यह नाम सीधे-सीधे संस्कृत शब्द 'रुप्यकम्' से लिया गया है, जिसका अर्थ है चांदी का सिक्का। यह भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है। दिलचस्प बात यह है कि इंडोनेशिया के नोटों पर अक्सर ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं के चित्र होते हैं, जो भारतीय संस्कृति से काफी मिलते-जुलते हैं।





2. नेपाल: भारत के सबसे करीबी पड़ोसी देशों में से एक, नेपाल में भी 'रुपया' आधिकारिक मुद्रा है। नेपाली रुपया भारतीय रुपये के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। नेपाल और भारत के बीच खुला सीमा होने के कारण दोनों देशों के व्यापार और लोगों के आवागमन में यह समानता बहुत सहायक होती है। नेपाली रुपया (NPR) और भारतीय रुपया (INR) के बीच विनिमय दर तय होती है, जिससे दोनों देशों के नागरिकों के लिए लेनदेन करना आसान हो जाता है।



3. भूटान: भूटान की अपनी मुद्रा 'नगुलट्रम' (Ngultrum) है। लेकिन, भूटान में भारतीय रुपये का भी व्यापक रूप से उपयोग होता है और इसे लगभग हर जगह स्वीकार किया जाता है। भूटान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक भारत पर निर्भर करती है और दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। यही कारण है कि भूटान की सरकार ने भारतीय रुपये को अपनी मुद्रा के बराबर का दर्जा दिया हुआ है।





4. मालदीव: हिंद महासागर में स्थित खूबसूरत द्वीपों का देश, मालदीव भी अपने नाम में 'रुपया' से मिलता-जुलता शब्द इस्तेमाल करता है। यहां की मुद्रा को 'रुफिया' (Rufiyaa) कहा जाता है। यह नाम भी भारतीय रुपये से प्रेरित है और दोनों देशों के ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों की कहानी कहता है। मालदीव में भी भारतीय पर्यटकों के लिए भारतीय रुपये का इस्तेमाल करना कुछ हद तक सुविधाजनक होता है, हालांकि वहां की आधिकारिक मुद्रा रुफिया ही है।





5. श्रीलंका: भारत के एक और समुद्री पड़ोसी, श्रीलंका में भी 'श्रीलंका रुपया' चलता है। श्रीलंकाई रुपये का इतिहास भी ब्रिटिश उपनिवेश काल से जुड़ा है, जब भारतीय रुपये का प्रभाव पूरे क्षेत्र में था। आज भी दोनों देशों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत मजबूत हैं, और मुद्रा का यह नाम उन संबंधों की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।

